Bereits 4.000 E-Fahrzeuge bei der Österreichischen Post

Start der grünen Zustellung in Innsbruck und Testbetrieb von Allradfahrzeugen mit fossilfreiem Treibstoff.

Ab sofort sind 145 E-Fahrzeuge für die Österreichische Post in Innsbruck unterwegs.Damit werden Pakete, Briefe, Printmedien und Werbesendungen auf der letzten Meile emissionsfrei zugestellt.Für den Betrieb der E-Flotte nutzt das Unternehmen Grünstrom aus Österreich. „Egal ob Online-Bestellung, Behördenbrief oder Flugblatt mit wichtigen Angeboten, unsere E-Flotte sorgt in jedem Fall für eine CO2-freie Zustellung.Pro Jahr werden wir in Innsbruck nun rund eine Million Kilometer rein elektrisch zurücklegen und dadurch fast 100.