Bayernhafen Gruppe: Deutlich mehr Schiffsgüterumschlag

04.03.2026

Rund 487.000 Lkw-Fahrten wurden durch Transportverlagerungen auf die Wasserstraße und die Schiene eingespart.

Bayernhafen Gruppe: Deutlich mehr Schiffsgüterumschlag Bild: bayernhafen - Michael Ziegler
An den Standorten Aschaffenburg, Bamberg, Nürnberg, Roth, Regensburg und Passau der Bayernhafen Gruppe wurden im vergangenen Jahr 8,37 Mio.Tonnen Güter per Schiff und Bahn umgeschlagen (+ 2,5 % im Vergleich zu 2024).Der Schiffsgüterumschlag betrug 2,19 Mio.Tonnen und damit 6 Prozent mehr als 2024.Der Bahngüterumschlag ist um 1,4 Prozent auf 6,19 Mio.

