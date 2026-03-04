Bayernhafen Gruppe: Deutlich mehr Schiffsgüterumschlag

Rund 487.000 Lkw-Fahrten wurden durch Transportverlagerungen auf die Wasserstraße und die Schiene eingespart.

An den Standorten Aschaffenburg, Bamberg, Nürnberg, Roth, Regensburg und Passau der Bayernhafen Gruppe wurden im vergangenen Jahr 8,37 Mio.Tonnen Güter per Schiff und Bahn umgeschlagen (+ 2,5 % im Vergleich zu 2024).Der Schiffsgüterumschlag betrug 2,19 Mio.Tonnen und damit 6 Prozent mehr als 2024.Der Bahngüterumschlag ist um 1,4 Prozent auf 6,19 Mio.