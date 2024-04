Bahnlogistiker Metrans mit neuer Ukraine-Verbindung

Künftig soll ein Zug regelmäßig die polnisch-ukrainische Grenze passieren und so den Güterverkehr ermöglichen.

2022 hat Metrans begonnen, die Kunden mit Verbindungen in die Ukraine zu bedienen.Über die slowakisch-ukrainische Grenze verkehren seitdem Züge mit verschiedenen Gütern in beide Richtungen.Kürzlich organisierten die HHLA-Bahntochter und die staatliche ukrainische Bahngesellschaft Ukrzeleznitsa die Premierenfahrt über die Grenze Medyka (Polen) und Mostyska (Ukraine).Es ist einer der ersten Züge, der regelmäßig zwischen dem europäischen Netz und ukrainischen Städten wie Kiew oder Odessa verkehren wird, wo die HHLA den Terminal CTO betreibt.„Das Projekt ist wichtig für den Güterverkehr in die und aus der Ukraine und ein gutes Beispiel für die gute Zusammenarbeit zwischen Ukrzeleznitsa und Metrans.