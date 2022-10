Bahnlogistik in Vorarlberg benötigt mehr Kapazität

Um den Anforderungen der produzierenden Wirtschaft in Vorarlberg gerecht zu werden, drängt die Landesorganisation der Industriellenvereinigung auf den raschen Ausbau der Schieneninfrastruktur im Land.„Für einen qualitativ hochwertigen Güterverkehr brauchen wir so schnell wie möglich die durchgehende Dreigleisigkeit von Bregenz bis Feldkirch“, fordert Hubert Rhomberg, Vizepräsident der IV-Vorarlberg.Einige Ausbauten sollten deshalb schon jetzt in einem Stufenplan vorgezogen werden.Mittelfristig müsse auch ein viertes Gleis im Rheintal folgen, denn „nur so gelingt die Verlagerung des Güterverkehrs von der Straße auf die Schiene.“ Im Zusammenhang mit der Forderung bemängelt die IV-Vorarlberg eine Studie von Land und ÖBB Infrastruktur AG, die untersucht hat, in welchem Ausmaß Vorarlbergs Schieneninfrastruktur während der nächsten Jahrzehnte gefordert sein wird.

