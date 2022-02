AustroConnect bringt niceshops grüne Paketlogistik

Mit der Übernahme der AustroConnect setzt das österreichische E-Commerce-Unternehmen niceshops seine Wachstumsoffensive fort.Die Neuerwerbung besitzt bewährtes Know-how für die gesamte nachhaltige Feindistribution in europäischen Ballungszentren.Konkret handelt es sich bei der AustroConnect GmbH um einen Logistikdienstleister, der Aufträge an lokale CO2-neutrale Botendienste vermittelt.„Wir richten den Fokus ganz klar auf ökologische und soziale Standards.Das ist unserer Meinung nach ein Gebot der Stunde und hebt uns von so manchen Mitbewerbern ab, die in dieser Hinsicht ein blindes Auge haben“, lautet der Anspruch des Unternehmens.

