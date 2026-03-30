Auf der Donau fahren immer weniger Güter

Gemischtes Bild beim wasserseitigen Umschlag in den österreichischen Donauhäfen.

Im Jahr 2025 wurden laut Statistik Austria 5,8 Mio.Tonnen Güter auf der Donau befördert, um 11,6 Prozent weniger als 2024.Das Transportaufkommen fiel damit unter den bisherigen historischen Tiefstand von 2023 (6,0 Mio.Tonnen).Der Einbruch der beförderten Menge ist vor allem auf Rückgänge im grenzüberschreitenden Empfang sowie im Transitverkehr zurückzuführen.