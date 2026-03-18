20 Airbus A350 Nurfrachter für Atlas Air Worldwide

18.03.2026

Die strategische Investition untermauert das Vertrauen in die globale Luftfrachtnachfrage und sichert das künftige Wachstum des Unternehmens.

20 Airbus A350 Nurfrachter für Atlas Air Worldwide Bild: Airbus
Atlas Air Worldwide Holdings, Spezialist für ausgelagerte Luftfrachtlogistik, hat eine Bestellung für 20 Airbus A350F mit Optionen auf 20 weitere Flugzeuge unterzeichnet.Damit ist das Unternehmen der größte Kunde für das neue Großraumfrachter-Modell der nächsten Generation.Der Auftrag stelle eine wichtige Investition in die langfristige Flottenstrategie dar.Damit könne man nachhaltiges Gewinnwachstum vorantreiben und gleichzeitig die globale Flotte modernisieren, schreibt Atlas in einer Aussendung.Die Auslieferungen sollen zwischen 2029 und 2034 erfolgen.

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