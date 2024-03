Asien-Europa im Landverkehr: Ein Fall für cargo-partner

Als Reaktion auf die Herausforderungen des globalen Seefrachtmarktes aufgrund der Krise im Roten Meer verzeichnete die cargo-partner Gruppe zuletzt einen starken Anstieg der Nachfrage nach zuverlässigen Schienenverkehrsdiensten.Dafür wurden jetzt intermodale Verbindungen von und in mehrere asiatische Länder wie Thailand und Taiwan eingeführt.Damit biete man eine schnelle, kosteneffiziente und umweltfreundliche Alternative zu traditioneller Luft- und Seefracht, teilt das internationale Transport- und Logistikunternehmen mit.Felix Miletich, Director Corporate Product Management Rail Transport bei cargo-partner, erwartet weiterhin eine steigende Nachfrage nach intermodalen Lösungen per Lkw- und Schienentransport, insbesondere über die Bahnverbindungen Chongqing-Europa und Wuhan-Europa.„Unser kompetentes Schienentransportteam in China ist gut darauf vorbereitet, die steigende Nachfrage nach dieser effizienten Kombination von Services zu bedienen.

