Arvato erweitert Kooperation mit H&M in Polen

Aktuell werden Online-Kunden in Polen, Tschechien, Ungarn, Bulgarien und der Slowakei vom Distributionszentrum in Stryków aus bedient.

Arvato Supply Chain Solutions und die H&M-Gruppe haben am 25.November 2021 den Grundstein für die Erweiterung des Distributionszentrums in Stryków in Polen gelegt.Damit verlängern die beiden Partner ihre seit 2018 bestehende Kooperation in Polen um mehrere Jahre. Das Erweiterungsprojekt soll eine flexible Kapazitätsstruktur mit schnellen Prozessabläufen innerhalb der Logistikregion Osteuropa schaffen.Die Grundfläche des Distributionszentrums wird bis April 2022 von 40.