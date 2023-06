Andreas Schmid Group: Logistik für 40 Fressnapf-Filialen

Seit 1928 stellt das Familienunternehmen aus Gersthofen bei Augsburg den nachhaltigen Erfolg seiner Kunden in den Mittelpunkt.

Die Andreas Schmid Group baut die Zusammenarbeit mit Kölle Zoo weiter aus.Das Logistikunternehmen aus Gersthofen bei Augsburg (D) erhielt kürzlich den Zuschlag für die Belieferung von 40 Fressnapf-Filialen.Bereits erfolgreich mit dem wöchentlichen Direktverkehr für fünf Kölle Zoo Filialen in Österreich betraut, wird die Andreas Schmid Group ab Juni die Erstbestückung und im Anschluss die wöchentliche Versorgung von 40 Fressnapf-Filialen in Baden-Württemberg und Bayern übernehmen.Eine Logistikhalle in Augsburg bildet dabei die zentrale Drehscheibe für den reibungslosen Ablauf.„Wir sind stolz darauf, dass unsere bisherige Zusammenarbeit mit Kölle Zoo das Vertrauen geschaffen hat, das für den Zuschlag für den Folgeauftrag notwendig war“, sagt Frank Gläser, Corporate Account Manager der Andreas Schmid Group.