AmaZone Award für die Hafen Wien Gruppe

Die umfangreiche Lehrlingsausbildung des Unternehmens ermöglicht jungen Frauen den Einstieg in die Welt der Logistik.

Der Hafen Wien wurde kürzlich mit dem 26.AmaZone Award ausgezeichnet.Dieser Preis steht für eine erfolgreiche und vorbildliche Ausbildung von weiblichen Lehrlingen mit dem Schwerpunkt Handwerk und Technik.Jedes Jahr werden vier Betriebe ausgezeichnet, deren Engagement in der Ausbildung von Mädchen und Frauen in Handwerk und Technik besonders herausragend ist.Der Hafen Wien konnte sich aus insgesamt 54 Einreichungen durchsetzen und den Preis in der Kategorie „Öffentliche und Öffentlichkeitsnahe Unternehmen“ sichern.