Am Flughafen Wien heben die Luftfracht-Mengen ab

19.11.2025

In den ersten drei Quartalen 2025 ist das Cargo-Aufkommen um 8 Prozent gewachsen. Der Standort hat sich zum logistischen Kompetenzzentrum entwickelt.

Am Flughafen Wien heben die Luftfracht-Mengen ab Bild: Flughafen Wien AG
Von Jänner bis einschließlich September wurde am Flughafen Wien eine Gesamtmenge von 233.233 Tonnen Fracht abgefertigt – ein Plus von acht Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum 2024.Wachstumstreiber waren dabei insbesondere die Beiladekapazitäten auf Langstreckenflügen, der E-Commerce-Bereich sowie der Umschlag von Arzneimitteln.Die Beiladefracht in Passagiermaschinen stieg bis Ende September um zwei Prozent auf 92.604 Tonnen.

Auch interessant

Swissport Group baut Präsenz am Liège Airport aus

Der Weltmarktführer für Bodenverkehrsdienste und Luftfrachtabfertigung arbeitet an dem Cargo-Drehkreuz jetzt auf 9.000 m².

18.11.2025

AirZeta setzt auf den Flughafen Wien als Cargo-Hub

Die Partnerschaft startet mit bis zu sechs wöchentlichen B747-Frachterrotationen zischen Österreich und Korea.

14.11.2025

150-EUR-Zollfreigrenze für Importe aus China fällt

Weiterer Puzzlestein, um den Aufschwung in Österreich zu schaffen und die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken.

14.11.2025
