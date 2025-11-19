Am Flughafen Wien heben die Luftfracht-Mengen ab

In den ersten drei Quartalen 2025 ist das Cargo-Aufkommen um 8 Prozent gewachsen. Der Standort hat sich zum logistischen Kompetenzzentrum entwickelt.

Von Jänner bis einschließlich September wurde am Flughafen Wien eine Gesamtmenge von 233.233 Tonnen Fracht abgefertigt – ein Plus von acht Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum 2024.Wachstumstreiber waren dabei insbesondere die Beiladekapazitäten auf Langstreckenflügen, der E-Commerce-Bereich sowie der Umschlag von Arzneimitteln.Die Beiladefracht in Passagiermaschinen stieg bis Ende September um zwei Prozent auf 92.604 Tonnen.