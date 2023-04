Am Brennerkorridor keimt Hoffnung auf

Auf der Festung Kufstein haben gestern Tirols Landeshauptmann Anton Mattle, Südtirols Landeshauptmann Arno Kompatscher und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder eine gemeinsame Erklärung zu einem digitalen Verkehrsmanagementsystem am Brennerkorridor unterzeichnet.Es soll weniger Staus, mehr Verkehrs- und Versorgungssicherheit für die VerkehrsteilnehmerInnen und die Bevölkerung, weniger Zeitverzögerungen, bessere Planbarkeit im Sinne des freien Warenverkehrs und aufgrund von geringerem „Stop-and-Go“-Verkehr auch weniger Lärm-, Luftschadstoff- und Klimagasemissionen bewirken.Geplant ist, dass eine bestimmte Zahl an Lkw zu bereits vorab gebuchten Zeitfenstern (Slots) den Brennerkorridor passieren dürfen.Freilich können Tirol, Bayern und Südtirol ein solches Verkehrsmanagementsystem nicht im Alleingang beschließen und umsetzen.Das fällt in die hoheitliche Zuständigkeit der Nationalstaaten, in diesem Fall Österreich, Deutschland und Italien.

