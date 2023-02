Ákos Maróy wechselt von Google zu Nexxiot

Nexxiot ist TradeTech-Pionier auf dem Gebiet der intelligenten Datenlösungen für den Versand in Transportbehältern

Mit Ákos Maróy verstärkt sich das TradeTech-Unternehmen Nexxiot (Zürich) mit einem ausgewiesenen Fachmann.Als Chief Data Officer (CDO) wird er die von Nexxiots Asset Intelligence-Technologie gesammelten Asset- und Frachtdaten überwachen und auswerten.Ákos Maróy war sowohl bei Google als auch bei Meta im Bereich Software Engineering tätig und verfügt über Erfahrungen als Chief Technology Officer.Bei seinen vorangehenden beruflichen Stationen lag sein Fokus auf dem Einsatz von KI in verschiedensten Bereichen.Bei Nexxiot wird er sich insbesondere um Cloud-basierte SAAS-Architekturen in B2B-Umgebungen und einen auf Forschung und Entwicklung basierten Ansatz kümmern – in besonderem Maß durch maschinelles Lernen und den Einsatz künstlicher Intelligenz.