AirZeta setzt auf den Flughafen Wien als Cargo-Hub

14.11.2025

Die Partnerschaft startet mit bis zu sechs wöchentlichen B747-Frachterrotationen zischen Österreich und Korea.

AirZeta setzt auf den Flughafen Wien als Cargo-Hub Bild: ÖVZ-Joachim Horvath
Der Flughafen Wien baut seine Position als Drehscheibe für internationale Luftfrachtverbindungen weiter aus.Mit AirZeta nimmt eine neue südkoreanische Cargo-Airline den Betrieb auf und setzt dabei auf den Vienna International Airport (VIE) als Drehscheibe.Ein umfassendes Memorandum of Understanding und langfristige Handling-Vereinbarungen im Cargo-Segment markieren den Auftakt für eine vertiefte Zusammenarbeit.Ab sofort verbindet AirZeta den Flughafen Wien regelmäßig mit Seoul-Incheon, dem wichtigsten Luftfracht-Hub Koreas.Mit bis zu sechs wöchentlichen Frachtflügen schafft die Airline eine stabile Verbindung zwischen Ostasien und Mitteleuropa.

Jetzt weiterlesen

Abo abschließen und unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte der Österreichischen Verkehrszeitung erhalten.

ÖVZ ONLINE Abo € 250

Alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
Abo abschließen
ÖVZ KOMBI Abo (Print & Online) € 310

Alle Artikel online und im Printmagazin lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
  • ÖVZ print: 14-tägiges Print-Magazin per Post
Abo abschließen
ÖVZ Probeabo € 0

4 Wochen alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen

Wenn das Probeabo nach Ablauf der vier Wochen nicht schriftlich (per Mail) gekündigt wird, wandelt sich das Probeabo automatisch in ein Jahresabo zum Preis von € 250,- (inkl. MWSt.) um.

Abo abschließen
Sie haben bereits ein Abo? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen.

Login

Auch interessant

150-EUR-Zollfreigrenze für Importe aus China fällt

Weiterer Puzzlestein, um den Aufschwung in Österreich zu schaffen und die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken.

14.11.2025

IAG Cargo fliegt Artefakte mit Secure-Lösung

Für eine Ausstellung wurden insgesamt 450 historische Objekte von Mexiko nach Spanien befördert.

13.11.2025

MAN zieht Großauftrag von Emirates SkyCargo an Land

Die arabische Frachtfluggesellschaft rüstet ihre Straßenflotte mit 40 neuen Euro-6-Lkw auf.

11.11.2025
Anzeige
Anzeige