AirZeta setzt auf den Flughafen Wien als Cargo-Hub

Die Partnerschaft startet mit bis zu sechs wöchentlichen B747-Frachterrotationen zischen Österreich und Korea.

Der Flughafen Wien baut seine Position als Drehscheibe für internationale Luftfrachtverbindungen weiter aus.Mit AirZeta nimmt eine neue südkoreanische Cargo-Airline den Betrieb auf und setzt dabei auf den Vienna International Airport (VIE) als Drehscheibe.Ein umfassendes Memorandum of Understanding und langfristige Handling-Vereinbarungen im Cargo-Segment markieren den Auftakt für eine vertiefte Zusammenarbeit.Ab sofort verbindet AirZeta den Flughafen Wien regelmäßig mit Seoul-Incheon, dem wichtigsten Luftfracht-Hub Koreas.Mit bis zu sechs wöchentlichen Frachtflügen schafft die Airline eine stabile Verbindung zwischen Ostasien und Mitteleuropa.