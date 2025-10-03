Airport Klagenfurt will mit Firmenansiedlungen abheben

03.10.2025

Der Flughafenbetreiber sucht Investoren für seine großen, nicht unmittelbar betriebsnotwendigen, Flächenreserven.

Airport Klagenfurt will mit Firmenansiedlungen abheben Bild: Airport Klagenfurt
Der Flughafen Klagenfurt startet eine massive Offensive zur wirtschaftlichen Stärkung des Standorts.Zu diesem Zweck werden mehr als 420.000 m2 bisher ungenutzter Flächen im Süden, Südosten und Norden des Airport-Areals nun europaweit ausgeschrieben.Mit diesem Schritt will das Unternehmen zukunftsweisende Projekte umsetzen – von einem Supermarkt und einem Hotel bis zu großflächigen Entwicklungen mit seltener direkter Anbindung an die Start- und Landebahn.Der Flughafen möchte sich damit als zentraler Impulsgeber und Katalysator für Innovationen in der Region Kärnten positionieren.

