Aircargo-Spezialist CHI: Erster klimafreundlicher Truck

Um seinen Kunden aus dem Umfeld des Frankfurter Flughafens einen klimafreundlichen Transport von Luftfrachtgütern anzubieten, plant CHI Cargo Handling International im Rahmen seiner „Green Logistics“- Strategie ein Pilotprojekt als Einstieg in den Kohlendioxid-neutralen Landverkehr.Zur Vorbereitung der unternehmerischen Entscheidung wurde Hamburg Port Consultung HPC damit beauftragt, in einer Machbarkeitsstudie die zu den Einsatzgebieten passende Antriebstechnologie zu identifizieren, einen leistungsfähigen Lkw-Hersteller zu ermitteln und einen Förderantrag für die Investition zu erstellen.Gegenstand der Untersuchung sind dabei die technischen Anforderungen an den umweltfreundlichen Transport im Kurzstreckenbereich auf dem Gebiet der Frankfurter Cargo City Green Line.Des Weiteren wurden die Leistungsanforderungen zum zukünftigen Einsatz der CO2-freien Lkw im Fernverkehr zwischen Frankfurt Flughafen und dem Nürnberger Flughafen betrachtet.„Den zunehmenden Anforderungen an klimaneutralen Transporten im Luftfrachtbereich wollen wir als Technologievorreiter und einer der führenden Anbieter von Speditions-Handling in der Luftfracht Rechnung tragen“, sagt Kai Domscheit, Geschäftsführer der CHI Deutschland Cargo Handling.

Jetzt weiterlesen Abo abschließen und unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte der Österreichischen Verkehrszeitung erhalten. ÖVZ ONLINE Abo € 250 Alle Artikel online lesen. KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn

KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft

EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen Abo abschließen ÖVZ KOMBI Abo (Print & Online) € 310 Alle Artikel online und im Printmagazin lesen. KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn

KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft

EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen

ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen ÖVZ print: 14-tägiges Print-Magazin per Post Abo abschließen ÖVZ Probeabo € 0 4 Wochen alle Artikel online lesen. KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn

KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft

EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen Wenn das Probeabo nach Ablauf der vier Wochen nicht schriftlich (per Mail) gekündigt wird, wandelt sich das Probeabo automatisch in ein Jahresabo zum Preis von € 250,- (inkl. MWSt.) um. Abo abschließen Sie haben bereits ein Abo? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen. Login