Air France KLM und CMA CGM bündeln ihre Kräfte

Die CMA CGM Group und die Air France-KLM Group haben eine langfristige strategische Partnerschaft im Luftfrachtmarkt unterzeichnet.Die exklusive Zusammenarbeit soll dazu führen, dass beide Parteien ihre komplementären Frachtnetzwerke, die volle Frachterkapazität und dedizierte Dienstleistungen zu einem noch wettbewerbsfähigeren Angebot kombinieren.Die Vereinbarung hat zunächst eine Laufzeit von 10 Jahren.Air France-KLM und CMA CGM werden die Frachtkapazitäten der jeweiligen Fluggesellschaft nutzen und exklusiv betreiben, die zunächst aus einer Flotte von 10 Nurfrachtern und weiteren 12 bestellten Maschinen besteht: • 4 Nurfrachter bei CMA CGM Air Cargo (mit ausstehenden Bestellungen für weitere 8 Flugzeuge, von denen 2 in Zukunft von Air France-KLM betrieben werden könnten), • 6 Nurfrachter der Air France-KLM Group mit Sitz am Flughafen Paris-Charles de Gaulle und am Flughafen Amsterdam Schiphol (mit ausstehenden Bestellungen für weitere 4 Flugzeuge).Die neue kommerzielle Partnerschaft umfasst auch die Kapazität von Belly-Flugzeugen von Air France-KLM, darunter über 160 Langstreckenflugzeuge.

