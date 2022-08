Agility übernimmt Menzies Aviation für 763 Mio. Pfund

Agility, ein Anbieter von Lieferkettendienstleistungen und Infrastruktur, hat die Übernahme des britischen Unternehmens John Menzies PLC abgeschlossen.Das Unternehmen wird mit National Aviation Services (NAS) zu einem weltweiten Anbieter von Luftfahrtdienstleistungen in 58 Ländern zusammengelegt.Nach der Integration wird das fusionierte Unternehmen unter dem Namen Menzies Aviation firmieren und gemessen an der Zahl der Länder das größte Luftfahrtunternehmen der Welt sein; und gemessen an der Zahl der angeflogenen Flughäfen das zweitgrößte. Die Vorstände von Agility und Menzies einigten sich am 30.März auf ein Barangebot von Agility zum Erwerb von 100 Prozent der an der Londoner Börse gehandelten Menzies-Stammaktien für 608 Pence pro Aktie.

