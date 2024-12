60 Jahre Wascosa Group: Pionier für Güterwagen

Die junge Wagenflotte, professionelle Instandhaltung als auch Investitionen in Innovation, Digitalisierung und Systeme fördern ein nachhaltiges Geschäftsmodell.

Das Unternehmen Wascosa mit Hauptsitz in Luzern wurde 1964 gegründet und gehört zu den Vorreitern in der Güterwagenindustrie.Das Kerngeschäft ist die Vermietung und Verwaltung von Güterwagen für den Schienenverkehr in ganz Europa.Wascosa beschafft jährlich rollendes Material aller Gattungen mit einem Investitionswert von über 150 Mio.EUR, das den Bedürfnissen der verladenden Industrie entspricht.Die Flotte umfasst mittlerweile 22.