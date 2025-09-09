See 58. Bremer Kapitänstag: Klare Bekenntnisse zu den Häfen Ohne stärkere Beteiligung des Bundes an den Kosten können die Umschlagplätze ihre Rolle als internationale Drehscheibe nicht erfüllen.

Bild: Bremische Häfen / Von links: Patrick Rehberg (BHV-Vorstandsmitglied), Stefan Schultze (BHV-Vorstandsmitglied), Dr. Christoph Ploß, MdB (Koordinator der Bundesregierung für die maritime Wirtschaft und Tourismus), Dr.-Ing. Patric Drewes (BHV-Präsidiumsmitglied), Senatorin Kristina Vogt (Die Senatorin für Wirtschaft, Häfen und Transformation), Petra Lüdeke (BHV-Geschäftsführerin), Jens Juknischke (BHV-Vorstandsmitglied), Kapitän Hans-Joachim Möller, Christoph Holtkemper (BHV-Präsidiumsmitglied und -Schatzmeister), Carsten Wendt (BHV-Vorstandsmitglied)