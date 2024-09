50 Jahre Wien Holding: Große Expertise bei Logistik

Die rund 75 Unternehmen des Jubilars sind in den Geschäftsfeldern „Immobilienmanagement“, „Kultur, Veranstaltungsmanagement und Sport“, „Logistik und Mobilität“ sowie „Digital, International und Services“ tätig.

Die Wien Holding ist eines der wichtigsten Instrumente, mit der die Stadt Wien ihre wirtschaftsstrategischen Ziele konkretisieren und in der Praxis umsetzen kann.Ihre rund 75 Unternehmen haben mit vielen ihrer Projekte die Bundeshauptstadt geprägt und bereichert.So gäbe es ohne den Konzern keine neue Therme Wien, keine Wiener Stadthalle, keinen Twin City Liner, keine Schiffsstation am Schwedenplatz und keinen Hafen Wien als Logistik-Hub von überregionaler Bedeutung für die Versorgung Wiens und der Ostregion.Ohne die Wien Holding würden rund 1.500 Wohnungen pro Jahr weniger gebaut werden, wären Leitprojekte wie der Wirtschaftspark Breitensee oder die neuen Stadtviertel wie in Neu Leopoldau, Neu Marx oder dem Otto Wagner Areal nicht möglich – um nur einige Beispiele zu nennen.