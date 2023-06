30 Jahre VNL: „Logistik ist immer systemrelevant“

Die tiefen wirtschaftlichen Einschnitte, die in Österreich während der Zeit der Corona-Pandemie in den Jahren 2020 und 2012 zu spüren waren, hatten der Bevölkerung die enorme Bedeutung der Logistik zu den Themen Versorgungssicherheit und Daseinsvorsorge bewusst gemacht. „Doch das ist anscheinend schon wieder in Vergessenheit geraten“, merkte Franz Staberhofer, Obmann des Vereins Netzwerk Logistik (VNL), bei einem Pressegespräch im Design Center Linz kritisch an.

Die Politik müsse die systemkritische Rolle der Logistik anerkennen und geeignete Maßnahmen ergreifen, um diesen wichtigen Wirtschaftssektor zu unterstützen. Schon vor drei Jahren habe der VNL gemeinsam mit dem VNL-Beirat fünf strategische Zukunftsthemen für die Logistik definiert: Kreislaufwirtschaft, Emissionsoptimierte Lieferketten, Mensch in der Logistik, Beste Logistiksystem und Resiliente Lieferketten.

„Damit möchten wir Unternehmen bei ihren Herausforderungen unterstützen und ihre Wettbewerbsfähigkeit und Innovationskraft stärken. Die Kreislaufwirtschaft schont Ressourcen und ist DER wirkliche Hebel, um den Green Deal zu erreichen.“ erklärte Franz Staberhofer.

„Mit konsequenter Vernetzung und Digitalisierung hat sich die Logistik vom einfachen Gütertransport zu einem bestimmenden Faktor der Wettbewerbsfähigkeit entwickelt und ist aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken“, betonte Hubert Zajicek (Sprecher des VNL-Beirats, Mitglied des Vorstandes der voestalpine AG und Leiter der Steel Division). Doch die Verwerfungen der letzten Jahre hätten gezeigt, dass trotz fortgeschrittener Automatisierung noch immer der Mensch als unersetzlicher Akteur im Mittelpunkt der modernen Logistik steht. „Daher ist der VNL gerade jetzt als Netzwerk relevant und wertvoll“, hob Hubert Zajicek hervor.

Peter Umundum (Stv.Sprecher des VNL-Beirats und Vorstand, Division Paket & Logistik, Österreichische Post AG) unterstrich: „Die vergangenen Jahre haben eindrucksvoll gezeigt: Die österreichische Logistik kann auch Krise! In Zeiten von Pandemie, Teuerung und hohen Energiekosten ist es die Aufgabe der heimischen Logistiker:innen, alle Menschen in diesem Land weiterhin zuverlässig zu versorgen. Um uns auch den morgigen Herausforderungen zu stellen, braucht es den zukunftsgerichteten Blick des VNL – und dass auch für die nächsten 30 Jahre.“

Mit 5.000 Mitgliedern ist der VNL das größte Wirtschaftsnetzwerk im Bereich Logistik in Österreich. Im Fokus seiner Bemühungen steht das Ziel, die aktuellen und zukünftigen Anforderungen an die Logistik mit den korrespondierenden Lösungen aus Forschungs- und Bildungseinrichtungen, Unternehmen, Technologietransferstellen, Technologiezentren und privaten Logistikgesellschaften zusammenzubringen.

www.vnl.at