25 Jahre TX Logistik: Neue Route Lübeck – Verona

TX Logistik wurde 1999 als privates Eisenbahnverkehrsunternehmen gegründet und bietet heute mit Verbindungen in elf Ländern ein leistungsfähiges europäisches Netzwerk.Das Unternehmen verfügt über Tochtergesellschaften in der Schweiz, Österreich, Dänemark und Schweden sowie eine lokale Präsenz in Italien.Aktuell baut der Jubilar die Transporte im intermodalen Schienengüterverkehr zwischen Lübeck und Italien aus.Seit Anfang Jänner fährt das zur Mercitalia Logistics gehörende Unternehmen zweimal pro Woche auf der neuen Verbindung vom CTL-Terminal im Ostsee-Hafen zum Terminal Quadrante Europa in Verona und wieder zurück.Betrieben wird die neue Relation als offenes Zugsystem.

