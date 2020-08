24plus wechselt Partner im Großraum München

Die Stückgutkooperation 24plus tauscht ihren Partner für den Großraum München aus. An die Stelle der Niederlassung Kirchheim der Rhenus Freight Logistics GmbH & Co. KG, die bisher für 24plus als Dienstleister tätig war, tritt die Bavarian TransCon Logistic GmbH in Olching.

Die Ablösung erfolgt in zwei Etappen. Zum 1. September 2020 wird Bavarian TransCon an das 24plus-Regionalhub Süddeutschland in Ludwigsburg angeschlossen und nutzt dabei den Slot, den die Rhenus Freight Logistics GmbH & Co. KG bislang nicht in Anspruch genommen hat. Zu Jahresbeginn 2021 wird Bavarian TransCon zusätzlich an das 24plus-Zentralhub in Hauneck angeschlossen werden. Zeitgleich scheidet Rhenus Freight Logistics in Kirchheim aus dem Netz von 24plus aus.

Bei der Bavarian TransCon Logistic GmbH handelt es sich um eine Neugründung der beiden erfahrenen Spediteure Andreas Krebs und Günter Frauenknecht. Ihr gemeinsames Unternehmen nahm im Juli 2019 den Betrieb auf und entwickelte sich seither mit hoher Geschwindigkeit, auch in Corona-Zeiten.

„München ist als Dienstleistungsmetropole für Stückgutspeditionen ein schwieriges Pflaster“, erklärt Geschäftsführer Günter Frauenknecht die Umstände der Unternehmensgründung. „Bei hohen Mieten und Personalkosten und einem niedrigen Sendungsvolumen im Ausgang ziehen sich immer mehr Speditionen aus dem Stückgutgeschäft in München zurück. Mit der Neugründung unseres Unternehmens sind wir daher in ein Vakuum gestoßen.“

Bavarian TransCon verfügt in Olching über eine modern ausgestattete Speditionsanlage mit 2.500 m² Umschlagfläche und einen über 300 m² großen Bürotrakt. Die Transportleistung im Nah- und Fernverkehr erbringen feste Transportunternehmen.

24plus-Geschäftsführer Stefan Rehmet zeigt sich zufrieden über die Entwicklung in München: „Wir ersetzen in zwei Schritten einen Dienstleister durch einen hochgradig engagierten Systempartner, der mit uns weiterwachsen möchte.“

www.24plus.de; www.bavariantranscon.de