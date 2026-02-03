2025 war ein gutes Jahr für die Luftfracht

03.02.2026

Das Transportaufkommen übertraf die Prognosen für das Jahr und stieg zwischen Europa und Asien um über 10 Prozent.

2025 war ein gutes Jahr für die Luftfracht Bild: One Air
2025 war ein gutes Jahr für die Luftfahrtindustrie, zieht IATA-Generaldirektor Willie Walsh Bilanz.Das Frachtaufkommen stieg um 3,4 Prozent und übertraf damit die ursprünglichen Prognosen für das Jahr deutlich. Jedoch waren die Auswirkungen der geopolitischen Veränderungen im Luftfrachtbereich wesentlich stärker spürbar als im Passagierverkehr.  Betrachtet man die wichtigsten Luftfrachtrouten Asien–Nordamerika und Asien–Europa, die zusammen über die Hälfte des Luftfrachtvolumens ausmachen, so zeigte sich ein Rückgang des Frachtaufkommens zwischen Asien und Nordamerika um 0,8 Prozent.Das ist der erste Nachfrageminus auf diesem Markt seit geraumer Zeit.

