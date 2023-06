2022 brachte Scandlines rekordhohes Frachtaufkommen

Die Fährreederei konzentriert sich weiterhin auf die Fortschritte auf dem Weg zur Zero Direct Emission-Vision.

Scandlines erzielte im Jahr 2022 erneut ein Wachstum.Das Verkehrsaufkommen stieg deutlich an, was auf die Rückkehr des Freizeit- und Shoppingverkehrs und das anhaltende Wachstum im Frachtgeschäft zurückzuführen sei, wie das Unternehmen gestern verlautbarte.Die beiden Routen zwischen Deutschland und Dänemark erhöhten ihren Umsatz 2022, einschließlich des Einzelhandels und Caterings an Bord, um 40 Prozent auf 363 Mio.Euro.Das Frachtgeschäft setzte die gute Dynamik fort und steigerte das Verkehrsaufkommen im Jahr 2022 um 5 Prozent gegenüber dem Rekordwert von 2021.