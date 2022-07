20 Vectron Lokomotiven für SBB Cargo International

Die Schweizer Güterbahn SBB Cargo International AG hat in Zusammenarbeit mit der SüdLeasing GmbH 20 Vectron Mehrsystemlokomotiven inklusive des Ausstattungspakets XLoad bei Siemens Mobility bestellt.Die Maschinen werden von SBB Cargo International bei SüdLeasing über ein langfristiges Mietkonzept mit flexibler Laufzeit angemietet.Der Vertrag umfasst außerdem die Instandhaltung der Fahrzeuge durch Siemens Mobility.„Der Vectron ist die ideale Lokomotive für unsere Verkehre, interoperabel zwischen den ARA Häfen (Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen) und Italien.Mit dem Zusatzfeature XLoad sind wir in der Lage, längere und schwerere Züge in Einzeltraktion durch die Alpen zu fahren“, sagt Sven Flore, CEO SBB Cargo International AG.

