2 Mrd. EUR-Großinvestition für DHL Health Logistics

Ein Boeing 777-Frachter in Sonderlackierung begleitet den Ausbau der temperaturgeführten Luftfrachtkapazitäten.

Die DHL Group setzt den nächsten Schritt zum Ausbau ihrer Logistikkapazitäten im Bereich Life Sciences und Healthcare (LSH).Mit dem erweiterten Kühlkettennetzwerk in der Luftfracht schafft das Unternehmen zusätzliche Lösungen für den Transport von temperaturempfindlichen Medikamenten, Impfstoffen und anderen Pharmaprodukten, darunter auch Zell- und Gentherapien.Als weiteres Kernelement der 2 Mrd.EUR umfassenden strategischen Investition in DHL Health Logistics bietet das globale Netzwerk durchgängige Transparenz beim Versand hochsensibler Gesundheitsprodukte.Damit unterstützt man die Logistikanforderungen der weltweit größten Gesundheits- und Pharmaunternehmen.