2.000 AC-Ladestationen von ABB für die Post

Die Anlagen werden an mehr als 100 Standorten für den Ausbau der nachhaltigen Paketzustellung in der Alpenrepublik installiert.

Die Österreichische Post betreibt mit 2.100 Fahrzeugen die größte Flotte an Elektrofahrzeugen im Bundesgebiet.Um den stetig wachsenden E-Fuhrpark auch weiterhin bedarfsgerecht laden zu können, müssen an den Standorten zuverlässige und optimale Ladebedingungen geschaffen werden.Dafür haben der österreichische Full-Service-Dienstleister eww Anlagentechnik und ABB 2.000 AC-Ladestationen an die Österreichische Post geliefert.