100 MAN eTrucks für den Logistiker DB Schenker

DB Schenker hat mit dem Nutzfahrzeughersteller MAN Truck & Bus als erster Kunde eine Vereinbarung zur Übernahme des neuen MAN eTrucks unterzeichnet.Bis 2026 wird der weltweit tätige Logistikdienstleister 100 neue MAN Lowliner und Wechselbrücken-Lkw in seine Flotte aufnehmen.Die ersten Fahrzeuge sollen im ersten Halbjahr 2024 übergeben werden. Cyrille Bonjean, Head of Land Transport bei DB Schenker Europa, sagt: „Wir wollen so früh es geht Erfahrungen mit E-Trucks in der Praxis aufbauen.So können wir für die Wirtschaft schnell ein Angebot schaffen, Lieferketten klimafreundlicher zu gestalten.

