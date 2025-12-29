100 Jahre bayernhafen sind eine Erfolgsgeschichte

29.12.2025

Der Zusammenschluss von sechs Hafenanlagen an Main, Donau und am Main-Donau-Kanal hat messbare wirtschaftliche Impulse ausgelöst.

100 Jahre bayernhafen sind eine Erfolgsgeschichte Bild: Bavaria-Luftbild-Verlags-GmbH / bayernhafen – im Bild die Hafenanlage Aschaffenburg am Main – feiert 2025 das 100jährige Bestandsjubiläum.
Heuer feiert bayernhafen – ein Beteiligungsunternehmen des Freistaats Bayern und Eigentümer der Häfen Aschaffenburg, Bamberg, Nürnberg, Roth, Regensburg und Passau – sein 100jähriges Jubiläum.1925 wurden die Hafenämter in Aschaffenburg, Regensburg und Passau eingerichtet und unter dem Dach der damaligen „Bayerischen Landeshafenverwaltung“ zusammengefasst.Damit war der Startschuss zu einem wirtschaftlichen Aufschwung erfolgt, der – mit Unterbrechungen durch den Zweiten Weltkrieg und dem danach nötigen Wiederaufbau der Hafenanlagen – bis heute anhält.Eine aktuelle Erhebung zeigt die positive Beschäftigungsentwicklung an den sechs bayernhafen-Standorten.Mittlerweile sind dort rund 400 Unternehmen ansässig, die gemeinsam fast 16.

Jetzt weiterlesen

Abo abschließen und unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte der Österreichischen Verkehrszeitung erhalten.

ÖVZ ONLINE Abo € 250

Alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
Abo abschließen
ÖVZ KOMBI Abo (Print & Online) € 310

Alle Artikel online und im Printmagazin lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
  • ÖVZ print: 14-tägiges Print-Magazin per Post
Abo abschließen
ÖVZ Probeabo € 0

4 Wochen alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen

Wenn das Probeabo nach Ablauf der vier Wochen nicht schriftlich (per Mail) gekündigt wird, wandelt sich das Probeabo automatisch in ein Jahresabo zum Preis von € 250,- (inkl. MWSt.) um.

Abo abschließen
Sie haben bereits ein Abo? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen.

Login

Auch interessant

viadonau: EuRIS-Webportal glänzt in neuem Design

Das europäische Informationsportal für die Binnenschifffahrt wurde besser auf die Bedürfnisse der Anwender abgestimmt.

11.12.2025

Bald nachhaltige Donaulogistik im Wirtschaftspark Ennsdorf

Spätestens ab Ende 2027 leisten Landstromanlagen einen Beitrag zur Reduktion der Emissionen in der Binnenschifffahrt.

24.11.2025

Enercon und Rhenus: Premiere für innovativen Schubleichter

Erste Fahrt der „Rhenus Berlin 1“ zeigt, wie leistungsfähig und nachhaltig die Wasserstraße als Transportweg für komplexe Projektlogistik sein kann.

12.11.2025
Anzeige