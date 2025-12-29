100 Jahre bayernhafen sind eine Erfolgsgeschichte

Der Zusammenschluss von sechs Hafenanlagen an Main, Donau und am Main-Donau-Kanal hat messbare wirtschaftliche Impulse ausgelöst.

Bild: Bavaria-Luftbild-Verlags-GmbH / bayernhafen – im Bild die Hafenanlage Aschaffenburg am Main – feiert 2025 das 100jährige Bestandsjubiläum.

Heuer feiert bayernhafen – ein Beteiligungsunternehmen des Freistaats Bayern und Eigentümer der Häfen Aschaffenburg, Bamberg, Nürnberg, Roth, Regensburg und Passau – sein 100jähriges Jubiläum.1925 wurden die Hafenämter in Aschaffenburg, Regensburg und Passau eingerichtet und unter dem Dach der damaligen „Bayerischen Landeshafenverwaltung“ zusammengefasst.Damit war der Startschuss zu einem wirtschaftlichen Aufschwung erfolgt, der – mit Unterbrechungen durch den Zweiten Weltkrieg und dem danach nötigen Wiederaufbau der Hafenanlagen – bis heute anhält.Eine aktuelle Erhebung zeigt die positive Beschäftigungsentwicklung an den sechs bayernhafen-Standorten.Mittlerweile sind dort rund 400 Unternehmen ansässig, die gemeinsam fast 16.