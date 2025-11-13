10 Jahre Mitsui OSK Lines und Mercedes-Benz in Koper

Anlässlich des Jubiläums vereinbarten die drei Partner die Fortsetzung ihrer Zusammenarbeit im slowenischen Seehafen.

Vertreter der japanischen Reederei Mitsui OSK Lines (MOL) und von Mercedes-Benz besuchten Ende Oktober den Hafen Koper.Anlass waren die Feierlichkeiten zur zehnjährigen Kooperation der drei Akteure. „Angefangen hatte alles mit einem Abendessen in Bonn.Das ebnete den Weg für die Zusammenarbeit zwischen Mercedes-Benz, MOL und Luka Koper als Logistikpartner," erinnert sich Gregor Belič, Vorstandsmitglied von Luka Koper und ehemaliger Leiter des Autoterminals. Die ersten Testlieferungen von Fahrzeugen entwickelten sich rasch zu regelmäßigen Schiffsverbindungen nach Asien – China, Südkorea, Japan, Taiwan und Singapur –, was die deutschen Häfen entlastet hat.