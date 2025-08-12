Zoll zieht 136.000 gefährliche Produkte aus dem Verkehr

Allein auf die besonders sicherheitsrelevanten Warengruppen sind im Vorjahr 114.598 zurückgewiesene oder vernichtete Artikel entfallen.

Das Zollamt Österreich (ZAÖ) blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2024 im Kontrollbereich der Marktüberwachung zurück.Dabei prüft der Zoll Produkte aus Drittstaaten bei ihrer Einfuhr in die EU nach Sicherheitskriterien.Ziel ist, das Inverkehrbringen nicht konformer und gefährlicher Artikel zum Schutz der Verbraucher sowie die damit verbundenen Wettbewerbsverzerrungen für die heimische Wirtschaft zu verhindern.Bei Mängeln oder Zweifeln wird die Überlassung zum freien Verkehr ausgesetzt und die zuständige Marktüberwachungsbehörde eingeschaltet.Diese entscheidet über das weitere Vorgehen, von der Freigabe nach nachträglicher Behebung der Mängel über die Wiederausfuhr bis zur Vernichtung der Waren bei erheblichen Sicherheitsbedenken, um eine erneute Einfuhr in anderen Mitgliedstaaten zu verhindern.