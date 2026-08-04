Zahl der Paketboxen hat sich binnen eines Jahres verdoppelt

04.08.2026

Während Österreich von einer regelrechten Paketflut erfasst ist, geht die Zahl der Briefsendungen weiter zurück.

Zahl der Paketboxen hat sich binnen eines Jahres verdoppelt Bild: Pixabay
Im Jahr 2025 wurden in Österreich rund 451,4 Mio.Pakete transportiert.Das sind um 5 Prozent mehr als noch 2024.Von dieser Menge wurden 415,6 Mio.innerhalb Österreichs zugestellt, 35,8 Mio.

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