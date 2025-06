XL-Kranlogistik: Sanierung ohne Eigenverwaltung

Das Unternehmen bietet den Gläubigern eine 20 %ige Sanierungsplanquote zahlbar binnen zwei Jahren an.

Über das Vermögen XL-Kranlogistik GmbH wurde am 25.Juni aufgrund eines Eigenantrages ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung am Landesgericht Wiener Neustadt eröffnet.Das berichtet Kathrin Stadler vom Österreichischen Verband Creditreform.Das Unternehmen mit Sitz in Betriebsstraße 1/Objekt 4, 2482 Münchendorf, wurde 2015 gegründet und beschäftigt sich mit der Vermietung und Wartung von Turmdrehkranen.Mehrheitsgesellschafterin ist die H & B Holding GmbH, Minderheitsgesellschafter ist Herr Dipl.