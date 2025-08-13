WienIT bewegt 3 Mio. Poststücke und 1,2 Mio. Plastikkarten im Jahr

Die CO2-freie Zustellung läuft seit fünf Jahren; dabei plant ein intelligenter Algorithmus die optimalen Routen.

Vor fünf Jahren startete der Probebetrieb als vollwertiger Postdienstleister mit fünf Fahrzeugen.Heute „cruisen“ 25 E-Lasten-Mopeds der WienIT CO2-frei durch die Bundeshauptstadt.Tagtäglich liefern sie rund 20.000 Poststücke klimafreundlich in und um Wien aus.Dabei legen die Fahrer*innen jedes Jahr an die 110.