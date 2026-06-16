Weiter Eisenbahnfährverkehr Deutschland – Schweden

In einem sich anspannenden sicherheitspolitischen Umfeld spielt die Verkehrsinfrastruktur eine entscheidende Rolle.

Der Eisenbahntransport zwischen Deutschland und Schweden über die Fährroute Rostock-Trelleborg bleibt bis zum 31.Dezember 2031 sichergestellt.Dazu hat die Fährreederei Stena Line am 15.Juni eine historische Vereinbarung mit der schwedischen Verkehrsbehörde (Trafikverket) unterzeichnet.Stena Line betreibt die Strecke Rostock-Trelleborg seit 1998 mit den beiden Eisenbahnfähren M/S Skåne und M/S Mecklenburg-Vorpommern.