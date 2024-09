„Wasserstraße wird für die Verkehrswende gebraucht“

Bild: BDB / Von links: Bundesverkehrsminister Dr. Volker Wissing, BDB-Vizepräsidentin Dr. Marie Nauheimer (Primus Linie, Frankfurt am Main), BDB-Geschäftsführer Jens Schwanen, BDB-Präsident Martin Staats (MSG, Würzburg)

„Die Binnenschifffahrt ist eines unserer liebsten Kinder im Bundesverkehrsministerium, denn Sie haben Kapazitäten.“ Das sagte Bundesverkehrsminister Dr.Volker Wissing am Mittwochabend auf der Jubiläumsveranstaltung zum 50-jährigen Bestehen des Bundesverbandes der Deutschen Binnenschifffahrt (BDB) in Frankfurt am Main.Von den anderen Verkehrsträgern könne man das nicht behaupten.Deshalb werde die Rolle der Binnenschifffahrt nicht geringer werden, zeigte sich der Politiker überzeugt.