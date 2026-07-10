Wallenius Wilhelmsen setzt auf neue Schiffsklasse

Mit der Übernahme der ersten Einheit der Shaper-Klasse schlägt die Reederei ein neues Kapitel in der nachhaltigen Schifffahrt auf.

Wallenius Wilhelmsen hat mit der „Arctic Tern" das erste Schiff der neuartigen Shaper-Klasse übernommen und damit einen bedeutenden Schritt in der Flottenmodernisierung gesetzt.Dank Dual-Fuel-Antrieb, Methanol-Tauglichkeit und verbesserter Betriebseffizienz erfüllt es die steigende Nachfrage der Kunden nach nachhaltigeren und zukunftsfähigen Logistiklösungen.Der Neubau wird bei Eukor Car Carriers, die gemeinsame Reederei der Hyundai Motor Group und Wallenius Wilhelmsen, eingesetzt.Die Shaper-Klasse verfügt über höhere Frachtkapazität, verbesserte Treibstoffeffizienz und größere Flexibilität.Unmittelbar nach der Auslieferung wird die „Arctic Tern" den Liniendienst zwischen Asien und Europa aufnehmen.