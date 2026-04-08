Waberer’s schließt wichtige Automotive-Partnerschaften

Das ungarische Unternehmen besitzt mehr als 75 Jahre Erfahrung in der Transportlogistik.

Die Waberer’s Group hat im Jahr 2025 einen konsolidierten Umsatz von 816,2 Mio.EUR erwirtschaftet, was einem Anstieg von 7,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.Die im Premium-Segment der Budapester Börse notierte Gruppe verzeichnete ein EBIT-Wachstum von 28,8 Prozent, während sich der Nettogewinn durch Akquisitionen und strategische Geschäftsentwicklungen mehr als verdoppelt hat.Das Logistiksegment der Waberer’s Group umfasst Kontraktlogistik, internationalen Straßentransport und Spedition, Schienenlogistik sowie die Lagerentwicklung.Der Geschäftsbereich erzielte im vierten Quartal ein EBIT von 6,4 Mio.