VTG verpasst sich eine neue Unternehmensstruktur

Eigene Bereiche für Logistik und Produktion sollen das Unternehmen nachhaltig auf Zukunftskurs bringen.

Die VTG GmbH richtet die Unternehmensstruktur neu aus.Ziel der Restrukturierung ist es, die Marktposition zu stärken, die Kundenbedürfnisse noch stärker in den Mittelpunkt zu stellen und interne Prozesse zu vereinfachen.Mit Wirkung zum 2.September 2025 ergänzt VTG das Kerngeschäft der Vermietung um die nun eigenständigen Geschäftsbereiche Logistik und Produktion.Durch diese Umstrukturierung positioniert sich das Unternehmen zum Zweck der besseren Bedienung der Marktanforderungen und zur Beschleunigung der Entscheidungen.