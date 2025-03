Vereintes Europa: „Back to Ukraine“ mit der Stex GmbH

Die Express-Spedition Stex startet eine Rückkehraktion für Ukrainer in Deutschland.Die Firma mit Hauptsitz in Berlin wurde 2017 gegründet und unterhält seit 2021 ein Büro in der ukrainischen Schwarzmeermetropole Odessa.Nun richtet sich das Unternehmen an Ukrainerinnen und Ukrainer, die wegen des Krieges seit Jahren in Deutschland leben und sich relevante Sprachkenntnisse angeeignet haben: Mit attraktiven Jobangeboten und einem Prämienpaket soll der Weg zurück in die Heimat erleichtert werden.Die Initiative ist angelehnt an die Linie von Bundeskanzler Olaf Scholz, der kürzlich erklärte, dass arbeitslose Ukrainer in Deutschland zu einer Rückkehr in ihre Heimat bewegt werden sollen.Trotz des Krieges ist die ukrainische Schwesterfirma - Stex Ukraine LLC - über die Stadtgrenzen von Odessa hinaus weiter geschäftlich aktiv.

