Umstellung des Geschäftsmodells bei Waberer’s International

Angesichts der erheblichen Auswirkungen der Coronavirus-Krise auf die europäische Logistikbranche wurden bei Waberer’s International im März 2020 harte Restrukturierungsmaßnahmen ergriffen. Die Größe und Struktur des europäischen internationalen Logistikmarktes könnte jedoch noch längerfristig beeinträchtigt sein. Daher hat das Unternehmen eine Umstellung des Geschäftsmodells beschlossen.



-) Das ITS wandte bisher ein „Taxi“-Modell an, das die Abstimmung zwischen Lkw und Aufträgen zentral und kontinuierlich optimierte. Unter den derzeitigen Gegebenheiten zeigt dieses Modell eine große Unsicherheit in Bezug auf Einnahmequellen und Lkw-Auslastung und stützt sich stark auf den „Spot“-Transportmarkt, der eine geringere Rentabilität aufweist und daher aufgegeben wird. Stattdessen wird jetzt ein „Handelsweg“-Modell eingeführt, das sich auf wiederkehrende Aufträge und die Haupthandelsrouten innerhalb Europas konzentriert.



-) Im Rahmen der Umstellung wird im Internationalen Transport Segment der Geschäftsschwerpunkt auf Vertragskunden verlagert, was eine höhere Einnahmesicherheit und Servicequalität ermöglichen soll.



-) In der sechsmonatigen Implementierungsphase werden die Prozesse und Kapazitäten des ITS schrittweise an das neue Betriebsmodell und die Marktsituation angepasst.

Geschäftsführer und Verwaltungsratsmitglied Barna Erdélyi dazu: „Unsere neuen Initiativen wurden im Sinne der Umwandlung des Internationalen Transport Segments von Waberer’s in ein kundenorientierteres, stabileres und margenstärkeres Geschäft entwickelt. Der Plan, der im Laufe der nächsten sechs Monate umgesetzt werden soll, stellt einen wichtigen Schritt zur Wende der Rentabilität von ITS dar und soll dazu beitragen, dass Waberer’s als gestärktes Unternehmen aus der Krisenzeit hervorgeht.“



Waberer’s International Nyrt. (Waberer’s) ist ein führender Carrier im internationalen Komplettladungsverkehr in Europa und Marktführer in Ungarn auf dem Gebiet der nationalen Fracht und komplexer Logistikdienstleistungen. Die Aktivitäten des Unternehmens umfassen den internationalen Langstreckentransport von Standard-Palettengütern, den nationalen Transport, die Lagerung und Verteilung von Trocken- und Kühlgütern, sowie die internationale Vermittlung.



Die Waberer’s-Flotte von über 4.100 Lkw-Zügen mit einem Durchschnittsalter von circa zwei Jahren absolvierte im Jahr 2019 rund 450 Mio. Kilometer auf europäischen Straßen. Die Kapazität der nationalen Logistiklager des Unternehmens ist über 190.000 m².

