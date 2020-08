Umfassender Service von cargo-partner für Alufix

Alufix ist ein österreichisches Unternehmen mit über 55 Jahren Erfahrung in der Herstellung von Verpackungsmaterialien. Neben der allseits bekannten Alufolie beinhaltet das Produktportfolio auch Papier, Plastik und biologisch abbaubare Materialien für Privathaushalte, Hotellerie und Catering sowie Entsorgungslösungen für den gewerblichen und öffentlichen Sektor.

Der Logistikdienstleister cargo-partner arbeitet seit über 12 Jahren mit Alufix zusammen und organisiert die gesamte Supply Chain für die internationalen Transporte des Unternehmens. Dazu zählen Seefracht-Importe von Asien über den Hafen Koper, Lagerung in Slowenien und Ungarn sowie Lieferung an Verteilungszentren und zentrale Läger großer Supermarktketten in ganz Europa. Mit den Online-Tools von cargo-partner kann Alufix den Status seiner Sendungen jederzeit in Echtzeit verfolgen und detaillierte Reports abrufen.

Florian Huemer, Unternehmenssprecher von Alufix, schätzt die verlässliche Partnerschaft: „Unsere hochwertigen Verpackungs- und Entsorgungslösungen benötigen sorgsames Handling, und unsere Kunden erwarten absolute Pünktlichkeit. Mit cargo-partner können wir uns auf ein umfassendes Servicepaket mit persönlicher Unterstützung rund um die Uhr verlassen. Zusätzlich geben uns die benutzerfreundlichen, web-basierten Tracking- und Reporting-Tools einen einfachen Überblick über unsere Transporte.“

www.alu-fix.com; www.cargo-partner.com