Turkish Cargo: Neues Produkt für die Automobilindustrie

30.06.2026

„TK Auto“ ist für den Luftfrachttransport kritischer Komponenten in den Segmenten Fertigung und Aftermarkt gedacht.

Turkish Cargo: Neues Produkt für die Automobilindustrie Bild: Turkish Cargo
Turkish Cargo, die globale Luftfrachtmarke von Turkish Airlines, hat das Angebot um „TK Auto“ erweitert.Das Logistikprodukt wurde speziell für sensible und zeitkritische Transportanforderungen der Automobilindustrie entwickelt.Es umfasst zwei Segmente und bietet mit den Optionen „Auto Part“ und „Auto Finished“ schnelle und zuverlässige Transportlösungen für unterschiedliche betriebliche Anforderungen.„TK Auto Part“ wurde für den Transport kritischer Automobilkomponenten konzipiert, die sowohl in der Fertigung als auch im Aftermarket benötigt werden, darunter Motor- und Getriebekomponenten, Bremssysteme, Airbags und Ausrüstung für Elektrofahrzeuge.Sendungen im Rahmen dieses Dienstleistungsangebots werden im Vergleich zu Stückgut mit vorrangigen Verladeverfahren abgewickelt.

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