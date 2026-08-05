Lufthansa Cargo bleibt im wirtschaftlichen Steigflug

Trotz volatilem Marktumfeld schreibt die Frachtfluggesellschaft bei wichtigen betrieblichen Kenngrößen schwarze Zahlen.

Verglichen mit der Vorperiode konnte Lufthansa Cargo die Geschäftsergebnisse im ersten Halbjahr 2026 stark verbessern: Der Umsatz der Frachtfluggesellschaft ist um 16 Prozent auf 1,92 Mrd.EUR (Vorjahr: 1,65 Mrd.EUR) gestiegen, das Adjusted EBIT um 47 Prozent auf 199 Mio.EUR (Vorjahr: 135 Mio.EUR).