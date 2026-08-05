Lufthansa Cargo bleibt im wirtschaftlichen Steigflug

05.08.2026

Trotz volatilem Marktumfeld schreibt die Frachtfluggesellschaft bei wichtigen betrieblichen Kenngrößen schwarze Zahlen.

Lufthansa Cargo bleibt im wirtschaftlichen Steigflug Bild: Lufthansa Group
Verglichen mit der Vorperiode konnte Lufthansa Cargo die Geschäftsergebnisse im ersten Halbjahr 2026 stark verbessern: Der Umsatz der Frachtfluggesellschaft ist um 16 Prozent auf 1,92 Mrd.EUR (Vorjahr: 1,65 Mrd.EUR) gestiegen, das Adjusted EBIT um 47 Prozent auf 199 Mio.EUR (Vorjahr: 135 Mio.EUR).

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