Transportmarkt in Europa steht vor heftigen Unwägbarkeiten

17.04.2026

Auftraggebende haben es schwer, geeignete Laderaumkapazitäten zu finden. In Österreich steigt die Zahl der eingestellten Frachtangebote.

Transportmarkt in Europa steht vor heftigen Unwägbarkeiten Bild: Timocom
Zu Jahresbeginn 2026 präsentiert sich der Transportmarkt in Europa dynamisch, steht aber vor beträchtlichen Herausforderungen.Laut dem aktuellen „Transportbarometer“ des deutschen IT- und Datenspezialisten Timocom sind die strukturellen Bedingungen im Straßengüterverkehr durch eine hohe Nachfrage und gleichzeitig ein reduziertes Angebot an Lkw-Kapazitäten geprägt.Diese Situation werde durch Insolvenzen und einen fortschreitenden Kapazitätsabbau verstärkt.Durch geopolitische Entwicklungen könnte noch eine weitere Verschärfung der Lage eintreten, warnt Timocom.Im ersten Quartal 2026 wurden in der Frachtenbörse des Unternehmens um 41 Prozent mehr Frachtangebote im Vergleich zum Jahr davor eingestellt.

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