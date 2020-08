trans-o-flex Thermomed Austria modernisiert den Fuhrpark

Die auf aktiv temperierte Arzneimitteltransporte in den Temperaturbereichen Kühl (2 bis 8 Grad) und Ambient (15 bis 25 Grad) spezialisierte trans-o-flex ThermoMed Austria investiert rund zwei Millionen Euro in eine neue Generation von Zustellfahrzeugen. Mit der Beschaffung von 34 Fahrzeugen erneuert das Unternehmen fast die Hälfte seines Transportfuhrparks und will damit einen neuen Qualitätsstandard setzen.

„Wir haben uns in Österreich erstmals für eine Kombination aus einem Mercedes-Benz-Fahrgestell mit einem Kofferaufbau des Aufbauspezialisten Spier entschieden“, sagt Wolfgang P. Albeck, Vorsitzender der trans-o-flex-Geschäftsführung. „Die Euro-6-Dieselmotoren arbeiten leiser und sauberer als ihre Vorgänger und der Aufbau gibt unseren Kunden noch mehr Sicherheit hinsichtlich der im Medikamententransport in Österreich vorgeschriebenen Einhaltung des jeweiligen Temperaturbereichs.“

Die Zwei-Kammer-Fahrzeuge, die in einem Teil des Laderaums Ware bei einer Temperatur von 2 bis 8 Grad Celsius und im anderen bei 15 bis 25 Grad Celsius transportieren, sind nach dem GDP-Standard zertifiziert für den Transport von pharmazeutischen Produkten. Gleichzeitig hat trans-o-flex ThermoMed Wert auf eine ATP-Zertifizierung gelegt.

„Das ATP-Zertifikat zeigt die Eignung für Lebensmitteltransporte an“, erläutert Wolfgang P. Albeck. „Obwohl wir keine Lebensmittel transportieren, ist das ein Qualitätsmerkmal, wie gut verschiedene Temperaturen im Laderaum eingehalten werden können. Die Leistung der Mehrkammer-Kühlmaschine und die Dämmung des Kofferaufbaus sind so hoch, dass wir damit auch Transporte im Tiefkühlbereich übernehmen könnten.“

Die Kernkompetenz von trans-o-flex sind Logistiklösungen für die Branchen Pharma, Kosmetik, Consumer Electronics und für andere hochwertige, sensible Güter. Das Unternehmen hat europaweite Transportnetze aufgebaut, die Waren bei 15 bis 25 Grad Celsius oder bei 2 bis 8 Grad Celsius aktiv temperiert und dokumentiert nach den EU-Regeln für den Pharmatransport befördern. Der von 2.200 Mitarbeitenden erzielte Jahresumsatz belief sich 2019 auf rund 495 Mio. Euro.

www.trans-o-flex.com