trans-o-flex: Special Services für extrem wichtige Sendungen

„Immer wenn einer unserer Kunden plötzlich eine Sendung hat, die extrem eilig, sensibel oder wichtig ist oder die eine besondere Behandlung braucht, dann ist das ein Fall für Special Services“, sagt trans-o-flex-CEO Martin Reder.Dafür hat der Expressdienstleister einen neuen Geschäftsbereich aufgebaut, der auf der Fachmesse „transport logistic 2025“ in München erstmals vorgestellt wird.Wobei der Service nicht nur auf Straßentransporte beschränkt ist.Genutzt werden auch Tools wie OBC, Next Flight Out oder Air Charter.Ein Onboard Courier (OBC) ist beispielsweise geeignet, um einen Herzschrittmacher aus Deutschland direkt zur Operation in ein Krankenhaus in São Paulo zu bringen.

